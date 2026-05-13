Vicenda Savini-Fabbri interrogazione in Senato di Ilaria Cucchi | Chi svolge incarichi istituzionali deve avere una condotta diversa

Un episodio coinvolgente l’ex assessore e il sindaco di una città del nord Italia ha generato discussioni pubbliche. L’incidente, avvenuto alcuni giorni fa, ha portato a un intervento in Senato di un parlamentare che ha evidenziato la necessità di comportamenti diversi per chi ricopre incarichi istituzionali. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di chiarimenti, con il coinvolgimento di diverse forze politiche.

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Ferrara, 13 maggio 2026 – La polemica legata all’ incidente che ha visto coinvolti l’ex assessore Francesca Savini (risultata positiva all’alcol test) e il sindaco Alan Fabbri nei giorni scorsi, si allarga. Arriva a Roma, fra i banchi del Senato, attraverso un’ interrogazione depositata dalla senatrice di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Cucchi. Ovviamente, rivolta ai ministri dei Trasporti Matteo Salvini e dell’Interno, Matteo Piantedosi. Peraltro entrambi espressione del Carroccio. L’interrogazione. Lo schema di interrogazione presentato dalla senatrice di opposizione, è simile a quello protocollato in Comune dal capogruppo Fabio Anselmo. In sostanza, le dimissioni anche del primo cittadino che si trovava in macchina con Savini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vicenda Savini-Fabbri, interrogazione in Senato di Ilaria Cucchi: “Chi svolge incarichi istituzionali deve avere una condotta diversa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Interrogazione di Ilaria Cucchi contro le Passeggiate della SicurezzaArrivano anche in Parlamento le polemiche sulla Passeggiata della Sicurezza organizzata da Forza Nuova nel quartiere di Porta Vescovo, a Verona. Leggi anche: Chi è Anna Claudia Conte: dalla Rai agli incarichi istituzionali, il nome dietro il caso Piantedosi Argomenti più discussi: Vicenda Savini-Fabbri, interrogazione in Senato di Ilaria Cucchi: Chi svolge incarichi istituzionali deve avere una condotta diversa; Caso Savini-Fabbri, opposizioni all’attacco: chieste anche le dimissioni del sindaco; Cucchi porta il caso Savini-Fabbri sul tavolo di Salvini. Il sindaco Fabbri dopo le dimissioni dell'assessora Savini: Presto la riassegnazione delle delegheTra le ipotesi per il toto-nomi, l'Anagrafe potrebbe andare all'assessora alle Politiche sociali Cristina Coletti. In pole per la delega sui fondi del Pnrr ci sarebbe il vice sindaco, Alessandro Balbo ... rainews.it