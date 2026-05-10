L’incidente che ha coinvolto l’assessore Francesca Savini, risultata positiva all’alcol test, e il sindaco Alan Fabbri a bordo dell’auto, ha attirato immediatamente l’attenzione dell’opposizione. Quest’ultima ha criticato la mancanza di trasparenza nella gestione della vicenda e ha sottolineato che Fabbri non avrebbe dovuto farla guidare in quelle condizioni. La vicenda ha fatto rapidamente discutere nel panorama politico locale.

Era solo una questione di tempo. L’incidente che ha visto coinvolta l’assessore Francesca Savini – risultata positiva all’alcol test e che aveva in macchina come passeggero il sindaco Alan Fabbri – non poteva non diventare un caso politico. Tra i primi a intervenire, il capogruppo della civica di opposizione Fabio Anselmo rivolgendosi al ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini dal quale si aspetta "coerenza e rigore". "Le statistiche dell’Istituto Superiore della Sanità sono impietose – scrive il consigliere di minoranza in una nota –: si parla del 30-35% degli incidenti stradali mortali correlati all’abuso di alcol. Migliaia di morti ogni anno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le reazioni dell’opposizione: "Caso Savini, scarsa trasparenza. E Fabbri non doveva farla guidare"

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