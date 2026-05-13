La Procura ha presentato 21 accuse contro Sempio nel caso Poggi, basandosi su analisi di DNA e su alcuni video considerati intimi dai magistrati. I video citati sono al centro delle indagini per cercare di chiarire il movente. Il DNA trovato sotto le unghie dell’indagato rappresenta un elemento chiave: la difesa ha già messo in discussione questa prova, cercando di spiegarne l’origine.

? Domande chiave Cosa rivelano i video intimi citati dai magistrati nel movente?. Come può il DNA sotto le unghie spiegare la difesa?. Perché i soliloqui registrati in auto sono considerati ammissioni?. Come spiegano gli avvocati l'impronta palmare trovata sulle scale?.? In Breve Difesa di Angela Taccia e Liborio Cataliotti contesta le 21 accuse presentate.. DNA sotto le unghie compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio.. Impronta palmare 33 sulle scale di Garlasco compatibile con la mano dell'indagato.. Telefonate del 7 e 8 agosto 2007 analizzate per ricostruire gli spostamenti.. La Procura di Pavia ha presentato oggi 21 punti accusatori nei confronti di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, delineando una ricostruzione che coinvolge tracce biologiche, registrazioni audio e spostamenti geografici avvenuti nel 2007.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi, la Procura presenta 21 accuse contro Sempio: DNA e video

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