Il 6 maggio, Andrea Sempio sarà convocato dalla Procura di Pavia per un interrogatorio che riguarda il caso Poggi. La procura ha raccolto prove genetiche che lo collegano alla scena del delitto. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni dell'interrogatorio o sulle eventuali accuse nei suoi confronti. La vicenda giudiziaria prosegue con l'esame di tutti gli elementi raccolti.

? Cosa sapere Andrea Sempio sarà interrogato dalla Procura di Pavia il 6 maggio per l'omicidio Poggi.. Il DNA compatibile con i campioni sotto le unghie della vittima punta verso Sempio.. Il 6 maggio prossimo, presso la sede della Procura di Pavia, Andrea Sempio sarà convocato per un interrogatorio decisivo che segna il passo finale verso la conclusione delle indagini relative all’omicidio di Chiara Poggi. L’appuntamento giudiziario si colloca in un momento di svolta per l’inchiesta di Garlasco, dopo oltre dodici mesi di attività investigativa mirata. L’indagato affronterà i magistrati accompagnato dai propri legali, Angela Taccia e Liborio Cataliotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: DNA decisivo, Sempio convocato per l’interrogatorio finale

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