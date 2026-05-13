La Procura di Pavia ha presentato un elenco di 21 elementi che sostengono l’accusa nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. La nuova inchiesta si basa su questi punti, che sono stati trasmessi agli atti come prove ritenute rilevanti. La figura di Sempio viene contestata nell’ambito di questa investigazione, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità legate al delitto.

Il caso Chiara Poggi, la nuova indagine e i 21 punti messi agli atti. La Procura di Pavia ha ricostruito un quadro composto da 21 elementi ritenuti rilevanti per sostenere l’ipotesi accusatoria nei confronti di Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Gli atti della nuova inchiesta, sviluppata nel 2026, ripercorrono alibi, dichiarazioni rese nel tempo, dati scientifici e riscontri tecnici acquisiti o rivalutati nel corso degli anni. Secondo l’impostazione dell’accusa, i vari punti toccano più filoni: dalla tenuta dell’alibi alle presunte contraddizioni, fino a elementi di natura genetica e dattiloscopica, oltre a intercettazioni e comportamenti ritenuti significativi dagli investigatori.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - «Sono 21. Il se*so per lui è…»: Sempio e i 21 elementi indicati dalla Procura nell’inchiesta su Chiara Poggi

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