Covid la ‘strage dei nonni’ al Trivulzio | dopo sei anni di indagini e perizie il pm chiede ancora l’archiviazione

Dopo sei anni di indagini e perizie, la Procura di Milano ha richiesto nuovamente l’archiviazione del procedimento riguardante le morti di nonni ricoverati al Trivulzio durante la pandemia di Covid. La nuova perizia non ha portato a modifiche nelle conclusioni precedenti e il pm ha deciso di mantenere la richiesta di chiusura dell’indagine.

Milano – Gli esiti di una nuova perizia non hanno fatto cambiare idea alla Procura che ha chiesto nei giorni scorsi di nuovo l'archiviazione dell'indagine sul Pio Albergo Trivulzio, l'istituto milanese dedicato agli anziani dove, al pari di molte altre Rsa, durante la prima ondata di Covid morirono oltre quattrocento anziani ricoverati. Il pm Mauro Clerici, nei giorni scorsi, richiamandosi alla precedente proposta di archiviare il caso - per altro in linea con gli altri trattati dalla magistratura del capoluogo lombardo - ha ribadito la proposta di chiudere la vicenda scagionando l'ex dg Giuseppe Calicchio, accusato di omicidio ed epidemia colposi e violazione delle regole sulla sicurezza.

Al Pio Albergo Trivulzio, l'istituto milanese dedicato agli anziani, durante la prima ondata di Covid morirono tantissime persone.

Sei anni fa il "primo malato di Covid", sei anni dopo le stesse menzogne per cancellare il ricordo delle colpeLa propaganda di regime non conosce limiti né di decenza né di colore politico: dopo sei anni si celebra, si festeggia “il primo malato di Covid” e...

