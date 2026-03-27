Il nome di De Zerbi rimane tra i possibili candidati per la panchina del Tottenham, ma la trattativa dipende da alcune condizioni. Nel frattempo, sono emerse altre opzioni come alternative al tecnico italiano, che continuano a essere valutate dalla società. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Kessié, che bagarre per il possibile ritorno in Serie A dell’ivoriano! Si inserisce anche la Juventus Calciomercato Inter, Moretto agita l’ambiente: Thuram non è più intoccabile e resta il nodo difesa. I dettagli Calciomercato Milan, Pavlovic cardine dei rossoneri del futuro: c’è un retroscena decisivo, Allegri pone il veto e un top club. Fagioli sincero: «Non mi aspettavo la convocazione, chi è in Nazionale lo merita! C’è solo da tifare Italia, con la Bosnia.» Calciomercato Inter, Moretto agita l’ambiente: Thuram non è più intoccabile e resta il nodo difesa. I dettagli Infortunio Hien, stop in Nazionale per il difensore della Dea! Ecco... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Zerbi Tottenham, pista ancora in piedi ma ad una sola condizione! Le altre alternative per il dopo Tudor

Articoli correlati

Tottenham, ancora in bilico la panchina di Tudor: anche De Zerbi tra le opzioni!Calciomercato Manchester United, Semenyo saltato? I Red Devils hanno già l’alternativa! Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha...

Tudor, un punto in 5 partite. E ora il Tottenham pensa a De Zerbi per salvarsiIl Tottenham starebbe valutando un’ultima, disperata idea per evitare di andare a fondo: convincere Roberto De Zerbi ad accettare la panchina.

Tutti gli aggiornamenti su Zerbi Tottenham

Temi più discussi: Tudor per ora resiste, il Tottenham vuole De Zerbi ma deve battere la concorrenza della Fiorentina; Tudor, un punto in 5 partite. E ora il Tottenham pensa a De Zerbi per salvarsi; Tottenham: De Zerbi in pole position per il post di Tudor, se gli Spurs rimarranno in Premier League; Tudor non basta più. Tottenham, spunta De Zerbi mentre cresce la paura.

Panchina Tottenham, De Zerbi eventualmente solo a fine stagione: si scalda Dyche al posto di TudorSi salvi chi può: il Tottenham ha un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto in Premier League e, dopo la pesantissima sconfitta per 3-0 nello scontro diretto col Nottingham Forest, medita seriam ... calciomercato.com

De Zerbi, ritorno in Premier dietro l’angolo: è la prima scelta del Tottenham se molla TudorDopo l’infelice esperienza al Marsiglia De Zerbi potrebbe ripartire dal Tottenham, in lotta per evitare la retrocessione dalla Premier: lui la prima scelta in caso di esonero di Tudor ... sport.virgilio.it

Carlo #Pellegatti ha fatto il punto sul mercato del #Milan, soffermandosi su Pervis #Estupinan. Il terzino potrebbe lasciare i rossoneri in estate, con il #Tottenham interessato soprattutto in caso di arrivo di Roberto De Zerbi in panchina. La valutazione si aggira i - facebook.com facebook

Roberto De Zerbi will wait to review his options in the summer before a return to management, according to Gianluca @DiMarzio, amid intense speculation over the #Tottenham job: #THFC x.com