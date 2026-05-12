Nel pomeriggio di oggi, un reparto dei carabinieri ha condotto un'operazione nella residenza di Colle di Arba, in provincia di Pordenone. La casa è stata oggetto di un'attività investigativa legata alla morte di Pietro Gugliotta, avvenuta a gennaio, che faceva parte di un gruppo criminale noto come Uno Bianca. L'intervento si è concentrato sulla scena in cui l'uomo si è tolto la vita.

Bologna, 12 maggio 2026 – Un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato nel pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colle di Arba (in provincia di Pordenone) in cui a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, componente della banda della Uno Bianca. Una ventina di militari dell'Arma, tra cui alcuni deputati alle investigazioni scientifiche, ha iniziato le verifiche attorno alle 13. Il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone ha escluso che l'attività investigativa sia stata commissionata dai suoi collaboratori: “Si tratta di un'attività delegata da altre Procure di cui non abbiamo notizia”. Potrebbe trattarsi dell'inchiesta della Procura di Bologna che aveva annunciato approfondimenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pietro Gugliotta: blitz dei carabinieri nella casa dove si è ucciso il gregario della Uno Bianca

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