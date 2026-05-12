Garlasco parla la difesa di Sempio | Vive da recluso in casa attendiamo i rilievi tecnici

La difesa di Andrea Sempio ha riferito che il 38enne vive da recluso in casa e che sono in attesa dei rilievi tecnici necessari per le indagini. La legale, Angela Taccia, ha spiegato che l’indagato si trova in uno stato di “rassegnazione”, seppure non possa essere considerato “tranquillo”, nel limite del possibile. La sua testimonianza è stata rilasciata durante una conferenza stampa nella mattinata di martedì 12 maggio.

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