Caso Garlasco consulente della difesa di Sempio | Due giorni di colloqui per Andrea ribadisce di essere innocente

Al termine di due giorni di colloqui, la genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Andrea Sempio, ha dichiarato di aver esaminato tutto ciò che era presente nel fascicolo riguardante il caso di Garlasco. La perizia personologica si è concentrata sui dettagli raccolti durante le indagini, e la dottoressa ha ribadito la posizione di innocenza dell'imputato. La discussione si è svolta in un contesto di approfondimento tecnico e analisi dei dati raccolti.

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