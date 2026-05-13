Caso Garlasco consulente della difesa di Sempio | Due giorni di colloqui per Andrea ribadisce di essere innocente
Al termine di due giorni di colloqui, la genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Andrea Sempio, ha dichiarato di aver esaminato tutto ciò che era presente nel fascicolo riguardante il caso di Garlasco. La perizia personologica si è concentrata sui dettagli raccolti durante le indagini, e la dottoressa ha ribadito la posizione di innocenza dell'imputato. La discussione si è svolta in un contesto di approfondimento tecnico e analisi dei dati raccolti.
(Adnkronos) – Al termine della perizia personologica parla la genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Andrea Sempio: "Abbiamo valutato tutto quello che c'era nel fascicolo". —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi”
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