Garlasco Andrea Sempio | Pesante attenzione mediatica io innocente

Andrea Sempio, coinvolto in un procedimento legale a Garlasco, afferma di ricevere molta attenzione mediatica e ribadisce la propria innocenza. Esprime la volontà di dimostrarla, ma sottolinea di aspettare l’eventuale udienza preliminare, senza conoscere ancora l’esito o le modalità del procedimento in corso.

Non vede l’ora di dimostrare la propria innocenza, “se ci sarà un udienza preliminare. Non sappiamo ancora come andrà. Attendiamo”. Così ai cronisti Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco oggi a Roma per una riunione con i suoi avvocati e i suoi consulenti. “È molto pesante essere al centro dell’attenzione mediatica”, ha ribadito Sempio. In merito allo scontrino Sempio ha confermato “tutto quello che ho detto nei giorni passati”. Ai cronisti che invece chiedevano come mai non si ricordasse il titolo del libro ha risposto la legale Angela Taccia: “Se il problema di tutta questa storia è il titolo del libro mi cadono le braccia, non ci sono parole”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Garlasco, Andrea Sempio a "10 Minuti": "Non ho ucciso io Chiara Poggi | L'idea che Alberto Stasi possa essere innocente fa riflettere"Il 37enne, indagato in concorso per omicidio, si confessa ad Alessandro Sallusti: "Quando ho scritto 'Ho fatto cose inimmaginabili', mi riferivo a...

Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri

Delitto Garlasco, Andrea Sempio conferma la propria versione: Lo scontrino l'ho fatto io, i testimoni dicono balleAndrea Sempio ribadisce la propria versione dei fatti, confermando l’autenticità dello scontrino del parcheggio e respingendo le contraddizioni dei presunti testimoni, al centro del caso del delitto d ... notizie.it

Nuovo incontro del team difensivo di Andrea Sempio a Roma “Il Dna sulle unghie di Chiara Ho una sensazione. A questo punto mi aspetto quanto meno la richiesta di rinvio a giudizio”, ha spiegato Armando Palmegiani, ex poliziotto della Scientifica e crimin facebook