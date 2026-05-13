Caso escort-calciatori a Milano Buttini e Ronchi restano ai domiciliari | il Riesame respinge il ricorso dei legali

Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso dei legali di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, che rimangono quindi agli arresti domiciliari. I due sono coinvolti in un’inchiesta per un presunto giro di prostituzione gestito attraverso l’agenzia MaDe, che avrebbe collegamenti con alcuni calciatori. La decisione è stata comunicata questa mattina, confermando la misura cautelare già adottata.

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