Durante l'udienza davanti al giudice per le indagini di Milano, gli imputati hanno ribadito che le attività svolte riguardavano esclusivamente l'organizzazione di eventi, negando qualsiasi coinvolgimento in attività di prostituzione o prestazioni sessuali a pagamento. I due avvocati hanno sottolineato che le ragazze di immagine erano impiegate solo per la gestione degli appuntamenti e non per incontri di natura sessuale. La difesa ha inoltre evidenziato che non ci sono prove che colleghino i loro clienti a comportamenti illeciti.

Milano, 27 aprile 2026 – Solo organizzazione degli eventi e niente a che fare con le prestazioni sessuali a pagamento che alcune delle ragazze immagine alle loro dipendenze avrebbero avuto con i calciatori. Deborah Ronchi e il compagno Emanuele Buttin i, compagni di vita e ritenuti i "promotori e dominus" del caso escort con al centro la presunta società "schermo" Ma.De Milano, hanno mantenuto la propria linea nei rispettivi interrogatori di garanzia con il gip di Milano dopo essere stati sottoposti agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata dal favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione. https:www.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso escort per i calciatori, Buttini e Ronchi si difendono davanti al gip di Milano: “Niente a che fare con la prostituzione”

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