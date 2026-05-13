Caso Electrolux come si previene un terremoto industriale?

In Italia, il licenziamento di circa 1.700 lavoratori nel settore può rappresentare una riduzione superiore al 40% della forza lavoro attualmente impiegata. L’annuncio riguarda un importante gruppo industriale che opera nel paese, e la notizia ha suscitato attenzione tra le autorità e i sindacati. La possibilità di un forte impatto sulla produzione e sull’occupazione ha portato a discussioni sulle misure di prevenzione di crisi industriali di grandi proporzioni.

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