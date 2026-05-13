Caso Electrolux come si previene un terremoto industriale?
In Italia, il licenziamento di circa 1.700 lavoratori nel settore può rappresentare una riduzione superiore al 40% della forza lavoro attualmente impiegata. L’annuncio riguarda un importante gruppo industriale che opera nel paese, e la notizia ha suscitato attenzione tra le autorità e i sindacati. La possibilità di un forte impatto sulla produzione e sull’occupazione ha portato a discussioni sulle misure di prevenzione di crisi industriali di grandi proporzioni.
Roma, 13 mag – Millesettecento licenziamenti previsti in Italia, ovvero più del 40% rispetto al totale della forza lavoro attualmente produttiva nel nostro paese. È questo, in estrema sintesi il quadro prospettato dal coordinamento nazionale del gruppo Electrolux, recentemente tenutosi a Mestre. In particolar modo uno stabilimento – quello di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, dove la produzione di cappe di cucina verrà delocalizzata in Polonia – chiuderà i battenti. Tra le località particolarmente colpite dalla mannaia del taglio dei costi c’è anche Forlì: nella città ordelaffiana – qui la multinazionale svedese produce forni e piani cottura – gli esuberi arriveranno a toccare quota quattrocento (un dimezzamento, in poche parole).🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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