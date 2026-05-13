Caso di meningite batterica Procedure già attivate su circa sessanta persone
A Pitigliano, l’attenzione si è alzata a seguito di un caso di meningite batterica che ha riguardato un ragazzo minorenne residente nel territorio. Le autorità sanitarie hanno avviato le procedure di sorveglianza e monitoraggio su circa sessanta persone, tra cui contatti stretti e soggetti potenzialmente a rischio. La situazione è sotto controllo e le misure di prevenzione sono state messe in atto.
Sale l’attenzione a Pitigliano dopo il caso di meningite batterica che ha colpito un ragazzo minorenne residente nel comune amministrato dal sindaco Giovanni Gentili. La notizia, diffusa dalla Asl, ha portato all’immediata attivazione delle procedure sanitarie previste dal protocollo di prevenzione con l’indagine epidemiologica per ricostruire la rete dei contatti del giovane. Sarebbero oltre 60 le persone rintracciate e contattate dalla Asl, considerate contatti stretti del ragazzo e quindi sottoposte alla profilassi antibiotica preventiva prevista in questi casi. L’obiettivo è quello di interrompere tempestivamente qualsiasi possibile catena di trasmissione del batterio.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Un caso di #meningite batterica in provincia di #Grosseto: avviata la #profilassi dei #contatti stretti x.com
Sto solo un po' lottando, beh, credo da oltre 4 anni ormai :/ reddit
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