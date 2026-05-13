Caso di meningite batterica Procedure già attivate su circa sessanta persone

A Pitigliano, l’attenzione si è alzata a seguito di un caso di meningite batterica che ha riguardato un ragazzo minorenne residente nel territorio. Le autorità sanitarie hanno avviato le procedure di sorveglianza e monitoraggio su circa sessanta persone, tra cui contatti stretti e soggetti potenzialmente a rischio. La situazione è sotto controllo e le misure di prevenzione sono state messe in atto.

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