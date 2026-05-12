Un caso di meningite batterica su un minore a Grosseto | al via indagine sui suoi contatti stretti
A Grosseto è stato segnalato un caso di meningite batterica in un minore. Le autorità sanitarie hanno avviato un'indagine epidemiologica per identificare e monitorare le persone che hanno avuto contatti stretti con il ragazzo, come familiari conviventi, amici e compagni di scuola. La verifica riguarda anche chi ha condiviso momenti di vicinanza prolungata con il minore, al fine di contenere eventuali rischi di diffusione della malattia.
Dopo la scoperta della positività è in corso l'indagine epidemiologica per l'individuazione e la gestione dei contatti stretti, ossia??familiari conviventi e parenti che hanno frequentato il minore in modo stretto e prolungato, ma anche amici e compagni di scuola.🔗 Leggi su Fanpage.it
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