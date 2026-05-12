Un caso di meningite batterica su un minore a Grosseto | al via indagine sui suoi contatti stretti

A Grosseto è stato segnalato un caso di meningite batterica in un minore. Le autorità sanitarie hanno avviato un'indagine epidemiologica per identificare e monitorare le persone che hanno avuto contatti stretti con il ragazzo, come familiari conviventi, amici e compagni di scuola. La verifica riguarda anche chi ha condiviso momenti di vicinanza prolungata con il minore, al fine di contenere eventuali rischi di diffusione della malattia.

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