Un caso di meningite batterica su un minore a Grosseto | al via indagine sui suoi contatti stretti

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Grosseto è stato segnalato un caso di meningite batterica in un minore. Le autorità sanitarie hanno avviato un'indagine epidemiologica per identificare e monitorare le persone che hanno avuto contatti stretti con il ragazzo, come familiari conviventi, amici e compagni di scuola. La verifica riguarda anche chi ha condiviso momenti di vicinanza prolungata con il minore, al fine di contenere eventuali rischi di diffusione della malattia.

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Dopo la scoperta della positività è in corso l'indagine epidemiologica per l'individuazione e la gestione dei contatti stretti, ossia??familiari conviventi e parenti che hanno frequentato il minore in modo stretto e prolungato, ma anche amici e compagni di scuola.🔗 Leggi su Fanpage.it

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