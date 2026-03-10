Una ragazza di 17 anni è stata ricoverata a Rimini dopo aver contratto una meningite batterica. La studentessa ha iniziato a sentirsi male poco dopo il ritorno da una gita scolastica, con febbre alta e altri sintomi. La notizia ha portato alla profilassi di circa 50 persone, tra studenti e insegnanti coinvolti nell’evento.

Rimini, 10 marzo 2026 – Ha accusato i primi malesseri al rientro dalla gita con la scuola. Poi la situazione è rapidamente peggiorata, alla febbre alta si sono aggiunti gli altri sintomi. E gli esami hanno accertato che la ragazza è stata colpita da una meningite meningococcica batterica. La studentessa, una riminese di 17 anni che frequenta il liceo Valgimigli, è ricoverata da venerdì 6 marzo. Ha passato un giorno nella terapia intensiva, a causa delle gravissime condizioni. Poi il quadro clinico, fortunatamente, è andato migliorando e la 17enne è stata trasferita nel reparto infettivi, ma la sua prognosi resta riservata. Profilassi per 50 persone: era appena tornata da una gita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meningite batterica dopo la gita scolastica: ricoverata a 17 anni, profilassi per 50 persone

