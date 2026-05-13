Caso Ctp la Corte dei conti cita de Magistris | danno di 23 milioni

La Corte dei conti ha citato in giudizio l’ex sindaco e altri sette soggetti responsabili nel caso Ctp, con un importo di danno stimato in 23 milioni di euro. La decisione si basa su una gestione ritenuta irregolare, anche in relazione alle valutazioni tecniche effettuate durante il procedimento di ricapitalizzazione. Le accuse riguardano anche le modalità con cui sono stati presi i pareri tecnici che hanno influenzato le decisioni di bilancio.

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? Punti chiave Chi sono gli altri sette responsabili citati dalla Corte dei conti?. Come hanno influito i pareri tecnici sulla scelta della ricapitalizzazione?. Perché il piano di salvataggio è fallito dopo il cambio di mandato?. Quali prove dovranno dimostrare la negligenza nella gestione dei fondi pubblici?.? In Breve Oltre a de Magistris, coinvolti direttore, segretario generale e revisori dei conti.. Prima udienza fissata per il 10 novembre 2026 presso la Corte dei conti.. Ricapitalizzazione decisa nel 2019 ha preceduto il fallimento della Ctp nel 2022.. La difesa cita pareri favorevoli del ragioniere generale e del segretario generale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Ctp, la Corte dei conti cita de Magistris: danno di 23 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Danno erariale da 23 milioni, la Corte dei Conti cita in giudizio de MagistrisLa Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e della Città metropolitana, per... Luigi de Magistris citato in giudizio dalla Corte dei Conti per il fallimento di Ctp, "danno da 23 milioni"Grana giudiziaria per Luigi de Magistris: l’ex sindaco di Napoli è stato citato in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti della... Temi più discussi: Corte dei conti, a giudizio de Magistris per il caso Ctp. Carrozzone, soldi buttati; Corte dei Conti, a novembre l'udienza sul caso Ctp; Ctp, danno erariale da 23 milioni: citazioni a giudizio per de Magistris e altri sette. L'ex sindaco: Certo della mia correttezza; Danno erariale da 23 milioni, la Corte dei Conti cita in giudizio de Magistris. Corte dei conti, a giudizio de Magistris per il caso Ctp. Carrozzone, soldi buttati x.com Ctp, la Corte dei conti accusa De Magistris: ricapitalizzazione al centro del procedimentoLa Procura contabile contesta la ricapitalizzazione del 2019 e stima un danno oltre 23 milioni; l'ex sindaco respinge ogni addebito e parla di scelta a tutela del servizio pubblico ... notizie.it La Corte dei conti cita de Magistris: Danno erariale da 23 milioni. L’ex sindaco di Napoli: Certo della correttezza del mio operatoLa Corte dei conti cita l'ex sindaco di Napoli per la ricapitalizzazione della Ctp. De Magistris: Certo della mia correttezza ... ilfattoquotidiano.it