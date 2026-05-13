Caso Branchini stop a svuotamento del Furlo | la Provincia vieta le ricerche per proteggere la fauna
La Provincia di Pesaro e Urbino ha deciso di sospendere temporaneamente le attività di svuotamento della diga del Furlo, che erano state pianificate per approfondire le ricerche sulla scomparsa di un giovane di 19 anni avvenuta nell’ottobre 2024. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni riguardanti la protezione della fauna locale. Le operazioni di svuotamento erano state indicate come parte delle indagini sulla vicenda.
La Provincia di Pesaro e Urbino ha bloccato l'operazione di svuotamento della diga del Furlo che avrebbe permesso di ampliare le ricerche di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso nell’ottobre 2024. Il motivo: tutelare la fauna ittica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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