Nel procedimento giudiziario relativo alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, si è verificato un acceso scambio tra le parti coinvolte. La difesa ha chiesto che il processo non possa proseguire senza la presentazione di tutti gli atti integrali, mentre l’accusa, rappresentata dal promotore di giustizia, insiste sulla necessità di rispettare le procedure e i documenti necessari per l’udienza. La discussione si concentra sulla validità e completezza delle prove presentate nel procedimento.

Nel processo vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato è scontro aperto tra le difese e l’accusa rappresentata dal promotore di giustizia. Oggi, presso la Corte d’appello vaticana, è stata depositata una memoria nell’interesse degli imputati Angelo Becciu, Enrico Crasso e Raffaele Mincione che Il Giornale ha potuto visionare. Gli avvocati hanno chiesto alla corte di dichiarare “la nullità della citazione a giudizio, adottando i provvedimenti conseguenti, nonché, disporre la revoca dell'ordinanza in relazione al termine concesso alle parti per ‘preparare le prove a difesa’”. Le accuse al promotore. Alla scadenza dell’ordine...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Becciu, è scontro tra difesa e accusa: “Niente processo senza atti integrali”

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