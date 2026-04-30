A poche ore dalla scadenza stabilita dalla Corte d’appello, sono stati depositati nuovi atti riguardanti il caso Becciu. I documenti, caricati in fretta, presentano numerosi passaggi oscuri con ampi spazi di omissis. La vicenda continua a richiamare l’attenzione, mentre le procedure giudiziarie sembrano complicarsi ulteriormente. La vicenda si inserisce in un contesto legale già segnato da diverse incomprensioni e ritardi.

In cauda venenum, il veleno alla fine. A poche ore dalla scadenza dell’ordine della Corte d’appello vaticana il Promotore di Giustizia Alessandro Diddi ha deciso di non depositare tutti gli atti che hanno portato alla condanna (congelata) per monsignor Angelo Becciu nell’affaire del palazzo di Londra. Come fanno sapere i legali del cardinale - costretto a non partecipare al Conclave che ha eletto Leone XIV - l’Ufficio del Promotore di Giustizia «non ha ottemperato all’ordinanza del 17 marzo 2026, con cui la Corte aveva specificamente imposto il deposito integrale di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio, senza alcuna possibilità di selezione», dicono Fabio Viglione e Maria Antonietta Marzo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Becciu, altro pasticcio di Diddi: depositati atti pieni di omissis

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