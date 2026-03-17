Vaticano chiesti atti al Pg Riparte il dibattimento sul processo Becciu

La Corte d’appello vaticana ha deciso di dichiarare la nullità relativa del primo grado del processo Becciu e ha ordinato la ripresa del dibattimento. È stato inoltre stabilito che tutti gli atti del procedimento devono essere depositati in cancelleria. Contestualmente, sono stati richiesti al pubblico ministero alcuni atti che devono essere ancora prodotti. La procedura giudiziaria prosegue con questa nuova fase.