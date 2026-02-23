Revoca dell’amministratore un errore non è sufficiente

Un errore nell’amministrazione condominiale ha portato alla revoca dell’amministratore, spesso per motivi legati a pratiche quotidiane come rendiconti poco trasparenti o comunicazioni tardive. La decisione di rimuoverlo si basa su difficoltà nel gestire le richieste dei condomini o incomprensioni sulla gestione delle scadenze. In molti casi, i problemi si riflettono nella perdita di fiducia tra i residenti e l’amministratore. La questione rimane aperta e divide le opinioni tra i condomini coinvolti.

Può capitare che, all’interno dei condomini, l’operato dell’amministratore venga messo in discussione per piccoli errori: un rendiconto poco chiaro, una convocazione giunta in ritardo, o una comunicazione mancata. Ma davvero un errore è sufficiente per far decadere l’amministratore? La risposta, sul piano giuridico, è più severa di quanto si pensi. Vediamo in quali termini. Due vie differenti: assemblea o tribunale. Il mandato dell’amministratore può essere revocato in qualunque momento dall’assemblea, con la stessa maggioranza prevista per la nomina (maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi), purché la decisione sia inserita all’ordine del giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cermec, Carrara ritira la ’sfiducia’: "Nessuna revoca per l’amministratore"La giunta di Carrara ha deciso di non revocare l’amministratore unico di Cermec, Lorenzo Porzano.

Leggi anche: Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cosa succede dopo la revoca: la prorogatio imperii secondo le recenti sentenze; Riforma del Condominio 2012, la guida aggiornata; USA, 17 organizzazioni fanno causa all’EPA per la revoca dell’endangerment finding; Trump smantella anche i sussidi alla tecnologia Stop & Start delle auto.

Gestione anagrafe condominio: il ruolo dell'amministratoreRegistro di anagrafe condominiale: documento che raccoglie le informazioni fondamentali sui proprietari, sui titolari di diritti reali o personali di godimento e sugli immobili ... fiscoetasse.com

Clausola che tutela solo l’amministratore per revoca anticipata: è vessatoriaUn condominio citava davanti al Giudice di Pace l’ex amministratrice, chiedendo la restituzione di poco più di 1.100 euro. Secondo l’attore, tale somma era stata prelevata dalla convenuta dal conto ... diritto.it

Revoca giudiziale dell’amministratore che non informa l’assemblea dell’avvio di un’azione legale È condotta idonea a configurare una violazione del dovere di trasparenza cui è tenuto La tardiva comunicazione ai condòmini di un giudizio promoss - facebook.com facebook