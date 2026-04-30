Mondello respinta l' istanza dell' Avvocatura | restano sospesi i bandi della Regione e la revoca all' Italo Belga

A Mondello, la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa di rigettare l’istanza dell’assessorato regionale al Territorio ha mantenuto sospesi i bandi della Regione e la revoca nei confronti di un soggetto specifico. La data da segnare è il 14 maggio, momento in cui si attende una nuova pronuncia che chiarirà le sorti della gestione della spiaggia in vista dell’estate. La vicenda coinvolge diversi enti pubblici e soggetti privati.