Mondello respinta l' istanza dell' Avvocatura | restano sospesi i bandi della Regione e la revoca all' Italo Belga
A Mondello, la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa di rigettare l’istanza dell’assessorato regionale al Territorio ha mantenuto sospesi i bandi della Regione e la revoca nei confronti di un soggetto specifico. La data da segnare è il 14 maggio, momento in cui si attende una nuova pronuncia che chiarirà le sorti della gestione della spiaggia in vista dell’estate. La vicenda coinvolge diversi enti pubblici e soggetti privati.
La data cruciale per capire che ne sarà della spiaggia di Mondello quest'estate resta il 14 maggio. Il presidente del Cga, consiglio di giustizia amministrativa, Ermanno De Francisco, ha infatti rigettato l'istanza presentata dall'assessorato regionale al Territorio, assistito dall'avvocatura di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Svolta storica a Mondello: la Regione revoca la concessione della spiaggia alla Italo Belga
La guerra per la concessione della spiaggia di Mondello, la Italo Belga ricorre al Tar contro i bandi della RegioneLa società Italo Belga ha presentato ricorso al Tar contro i bandi dell'assessorato regionale al Territorio per l'assegnazione con concessioni brevi...
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: Italo Belga, il Cga accoglie l’istanza della società, sospesa la decadenza della gestione; Mondello scalda i motori per la stagione estiva: ecco il piano straordinario degli interventi CLICCA PER IL VIDEO.
Italo Belga a Mondello, confermata dal Cga la sospensione della revoca della concessioneIl presidente del Cga Ermanno de Francisco ha respinto l’istanza presentata dall’assessorato regionale al Territorio, assistito dall’avvocatura di Stato e confermato il proprio provvedimento monocrati ... blogsicilia.it
Resta sospesa la revoca della concessione alla Italo-belga: il Cga respinge l’istanza presentata dall’Avvocatura dello StatoResta tutto fermo al 14 maggio, quando in sede collegiale, i giudici del Cga affronteranno l'istanza di sospensione presentata dalla società Italo-belga ... ilsicilia.it
Resta tutto fermo al 14 maggio, quando in sede collegiale, i giudici del Cga affronteranno l’istanza di sospensione presentata dalla società Italo Belga - facebook.com facebook