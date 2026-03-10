Pista di pattinaggio c’è la firma | Pronta entro la fine dell’anno

Entro la fine dell’anno sarà pronta la nuova pista di pattinaggio nell’area ex Messina. L’amministrazione comunale ha annunciato che i lavori sono in fase di completamento e che la struttura sarà consegnata entro i prossimi mesi. L’intervento riguarda la riqualificazione di uno spazio pubblico destinato allo svago e alle attività sportive, con l’obiettivo di offrire un’area dedicata agli appassionati di pattinaggio.

Entro fine anno la nuova pista di pattinaggio nell’area ex Messina. Dopo la conclusione positiva dell’aggiornamento del Piano urbanistico comunale, della verifica di assoggettabilità a Vas e della Conferenza di servizi relativa al progetto di variante, la giunta comunale guidata dal sindaco Peracchini ha approvato lo schema di convenzione urbanistica che sarà sottoscritto a breve tra l’amministrazione e il soggetto attuatore, consentendo così l’avvio delle lavorazioni in via della Pianta, all’interno del distretto di trasformazione AD1B, uno degli ambiti di recupero delle aree dismesse previsti dal Piano urbanistico comunale. La nuova pista di pattinaggio coperta rappresenterà una struttura sportiva a uso pubblico capace di ospitare attività e manifestazioni anche di livello regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pista di pattinaggio, c’è la firma: "Pronta entro la fine dell’anno" Articoli correlati Entro la primavera pronta la pista allungata dell'aeroporto d'Abruzzo e a breve sarà riattivato l'Ils«Innanzitutto ci preme ricordare due aspetti: il primo, troppo spesso dimenticato, che parlare di questi temi, senza avere approfondite cognizioni... Romano, “Il mostro? Giù entro la fine dell’anno”La demolizione di Palazzo Muratori prenderà il via con tutta probabilità in autunno e sarà finanziato con risorse provenienti dall’alienazione... La pista di pattinaggio sul ghiaccio è aperta anche il venerdì! Vieni a divertirti con noi Approfondimenti e contenuti su Pista di pattinaggio c'è la firma... Temi più discussi: Il futuro del pattinaggio mondiale si costruisce all’IceLab di Bergamo; Pista di pattinaggio, c’è la firma: Pronta entro la fine dell’anno; Aspettando il Villaggio di Natale, via alla pista su ghiaccio; Tra coriandoli, tulipani e ghiaccio sono giorni pieni di festa a Le Brentelle dal 10 febbraio all'8 marzo 2026. Palazzo civico: Entro fine anno la nuova pista di pattinaggio in Via della PiantaPalazzo civico: Entro fine anno la nuova pista di pattinaggio in Via della Pianta ... msn.com Lite sulla pista di pattinaggio, il Comune revoca la gestione a SkyrollerPista di pattinaggio, c’è la svolta. La giunta di Macerata ha deciso di adottare gli opportuni e necessari atti di avvio del procedimento preordinato alla revoca della convenzione, disciplinante la ... ilrestodelcarlino.it È stata intitolata a Bruno Bianciardi la pista di skateboard realizzata nella cittadella dello sport all’Acquacalda a Siena. Bianciardi è stato uno dei primi appassionati di questa disciplina che dal 2020 è rientrata nelle gare olimpiche. Sua la tecnica per lo slalom - facebook.com facebook