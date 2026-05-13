Case popolari a Pisa | Dall' inizio del 2026 consegnati 60 alloggi

Nel corso degli ultimi giorni, il comune di Pisa ha consegnato le chiavi di 16 alloggi alle famiglie aventi diritto. Questi alloggi fanno parte di un progetto di assegnazione e recupero del patrimonio abitativo avviato dall’amministrazione comunale in collaborazione con gli enti competenti. Dall'inizio del 2026, sono stati consegnati complessivamente 60 alloggi di edilizia popolare nella città.

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Negli ultimi giorni il comune di Pisa ha consegnato le chiavi di 16 alloggi destinati a famiglie aventi diritto, nell'ambito del percorso di assegnazioni e recupero del patrimonio abitativo portato avanti dall'amministrazione insieme agli enti competenti. Le consegne hanno riguardato sia.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Case popolari: Salvini promette 970 milioni per 60.000 alloggiIl Ministro Salvini ha smentito l’interruzione dei finanziamenti per il recupero dell’edilizia popolare il 7 aprile, mentre i cittadini attendono... Case popolari, Ater: “Entro l’estate in consegna oltre 60 nuovi alloggi”Oltre che a Latina anche a Pontinia e a Cori dove c’è stato il sopralluogo nei cantieri da parte del presidente Dellapietà Oltre 60 nuovi alloggi... Temi più discussi: Politiche sociali, dall’inizio del 2026 consegnati 60 alloggi popolari, uno ogni due giorni; Aerei in volo sopra la città: Inquinamento acustico e atmosferico, pericolo incidenti. Ma un'alternativa c'è; Rendiconto 2025, Ingiustizia fiscale dal Comune; Sanità territoriale: taglio del nastro per la Casa di comunità di Marina di Pisa. Case in Italia - Pentax K1000 50mm Ultramax 400 - reddit.com reddit Da inizio 2026 consegnati 60 alloggi popolari a PisaProsegue l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica. Negli ultimi giorni sono state consegnate le chiavi di 16 ... gonews.it Sanità territoriale: taglio del nastro per la Casa di comunità di Marina di PisaInaugurata a Marina di Pisa la nuova Casa di comunità, operativa dal 15 maggio, che offre assistenza sanitaria territoriale. intoscana.it