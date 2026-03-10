Case popolari Ater | Entro l’estate in consegna oltre 60 nuovi alloggi

L’Ater ha annunciato che entro l’estate saranno consegnati più di 60 nuovi alloggi popolari tra Latina, Pontinia e Cori. Il presidente dell’ente ha visitato i cantieri di Pontinia e Cori, dove i lavori si trovano quasi a conclusione. La consegna dei nuovi alloggi rappresenta un passo importante per le aree coinvolte.

Oltre che a Latina anche a Pontinia e a Cori dove c'è stato il sopralluogo nei cantieri da parte del presidente Dellapietà Oltre 60 nuovi alloggi popolari in consegna entro l'estate tra Latina, Pontinia e Cori. Ad assicurarlo il presidente dell'Ater, Enrico Dellapietà, che ha visitato i cantieri di Pontinia e Cori dove i lavori sono quasi ultimati. Accompagnato dal direttore dell' azienda, Massimo Monacelli, insieme all'ingegnere Riccardo Roco, dirigente dell' area tecnica, e ai responsabili dei cantieri, gli architetti Massimo Davi e Manuela Nardozi, Dellapietà si è recato al cantiere di Cori affidato alla Edil Lazio in fase di ultimazione.