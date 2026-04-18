A Bergamo sono arrivate oltre 700 domande per 40 alloggi popolari messi a disposizione dall'Aler. Dopo la fase di raccolta delle richieste, si procederà con le verifiche e la pubblicazione delle graduatorie definitive. La grande partecipazione ha reso necessario un procedimento accurato per stabilire le assegnazioni degli alloggi. La situazione riguarda l’assegnazione di alloggi pubblici in città, con un'attenzione particolare alla trasparenza delle procedure.

BANDO ALLOGGI PUBBLICI. Alta partecipazione in città, ora il via alla verifica e alla pubblicazione delle graduatorie definitive. Grande partecipazione al bando per l’assegnazione degli alloggi pubblici nell’ambito territoriale di Bergamo. Sono state infatti 701 le domande presentate per i 40 alloggi Aler disponibili in città, a cui si aggiungono 36 richieste per i 2 alloggi messi a disposizione a Torre Boldone. La procedura si è chiusa nei giorni scorsi e sono già state predisposte le graduatorie provvisorie, ora al vaglio per le verifiche. I numeri confermano un forte interesse e una domanda abitativa elevata sul territorio. «Prosegue il lavoro sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica e dell’housing sociale», spiega il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio Corrado Zambelli.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Case popolari a Bergamo: oltre 700 domande per 40 alloggi Aler

Notizie correlate

Alloggi nelle case popolari, nuovo bando a Fiumicino: domande da rifareLa precedente graduatoria non è più valida dal 20 novembre 2025: chi era già inserito dovrà presentare una nuova domanda La novità riguarda anche i...

Case popolari, Ater: “Entro l’estate in consegna oltre 60 nuovi alloggi”Oltre che a Latina anche a Pontinia e a Cori dove c’è stato il sopralluogo nei cantieri da parte del presidente Dellapietà Oltre 60 nuovi alloggi...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Case popolari a Bergamo: oltre 700 domande per 40 alloggi Aler; Assegnazione di quindici case popolari nello stato di fatto a Bergamo: al via le domande; A Mantova presto negozio di giocattoli negli spazi dell’Aler; Riparare crepe con loro, a Bergamo lo spettacolo che mette al centro la violenza di genere.

Case popolari a Bergamo: oltre 700 domande per 40 alloggi AlerGrande partecipazione al bando per l’ assegnazione degli alloggi pubblici nell’ambito territoriale di Bergamo. Sono state infatti 701 le domande presentate per i 40 alloggi Aler disponibili in città, ... ecodibergamo.it

Case popolari: Aler Bergamo è in prima fila per l’efficientamento energeticoL’Azienda Aler Bergamo Lecco Sondrio, ha deciso di partecipare alla misura europea RepowerEu, che mette a disposizione oltre 1 miliardo per l’edilizia residenziale pubblica L’azienda Aler Bergamo ... bergamonews.it

18/4/26.Oltre 300 alloggi comunali e 350 di Ater non bastano al bisogno di case popolari a Chioggia. Il Comune stanzia 87.000 per manutenzione di alcune,ma gli aventi diritto in attesa sono circa 200.Da regolarizzare alcuni subentri a titolari defunti e alcuni n x.com

È corsa contro il tempo per le domande di accesso alle case popolari a Napoli. L’avviso pubblico per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 2026 ha registrato un forte interesse da parte dei cittadini, segno evidente di un bisogno abitativo sempre più diffuso in - facebook.com facebook