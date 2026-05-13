Su Real Time è andata in onda una puntata di “Case a 1 euro o poco più” dedicata a Juanita, originaria di Varese, che ha deciso di trasferirsi in Sicilia. La trasmissione si concentra su borghi e case abbandonate, spesso vendute a prezzi simbolici, e sul processo di ristrutturazione da parte di chi sceglie di riqualificare queste abitazioni. La narrazione segue il viaggio di chi si impegna a trasformare vecchi immobili in nuove dimore.

Varese – C’è anche Juanita da Varese tra i protagonisti di “Case a 1 euro o poco più – Sicilia” il nuovo programma di Real Time che racconta un’Italia fatta di borghi e case abbandonate che tornano a vivere grazie a chi sceglie di trasformarle in nuove dimore tra sogni, radici e rinascita. La trasmissione sarà in onda da domani, 14 maggio ogni giovedì alle 21,30. Il recupero abitativo Quello che emerge è il racconto di un fenomeno sempre pi diffuso di recupero abitativo, nato per contrastare lo spopolamento e valorizzare i piccoli centri, ridando vita a un patrimonio spesso dimenticato. La serie racconta cinque storie, dal primo muro...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Case a 1 euro o poco più: su Real Time la storia di Juanita, da Varese a Sambuca

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Temi più discussi: Case a 1 euro o poco più – Sicilia, su Real Time; Sambuca capitale del sogno italiano: il borgo delle case a un euro protagonista in tv; Confartigianato Palermo, presente a Mediedil con stand e un convegno; Taobuk 2026: dal 18 al 22 giugno a Taormina la sedicesima edizione del festival.

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Case a 1 euro o poco più, Sambuca protagonista su Real Time e Discovery+In onda su Real Time canale 31 dal 14 maggio ogni giovedì alle 21.30 e disponibile in streaming su discovery+. grandangoloagrigento.it