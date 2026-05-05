Torna Turisti per case | la sfida tra masserie e grotte è su Real Time

? Cosa scoprirai Come vinceranno gli host la sfida tra masserie e grotte?. Chi deciderà se l'ospitalità è davvero Top o insufficiente?. Quali attività locali trasformeranno un semplice soggiorno in un ricordo?. Come cambierà il turismo nei piccoli borghi grazie a queste sfide?.? In Breve Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi guidano la spedizione televisiva.. La seconda stagione prevede cinque episodi tra Puglia, Lombardia, Garda, Basilicata e Toscana.. Il programma è disponibile su Real Time e sulla piattaforma discovery+ dal 6 maggio.. Le sfide includono attività come la pizzica in Puglia o il rafting in Basilicata.. Da mercoledì 6 maggio alle 21:30, Real Time trasmette la seconda stagione di Turisti per case, portando in video cinque episodi dedicati all’accoglienza tra Puglia, Lombardia, Lago di Garda, Basilicata e Toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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