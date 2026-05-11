Da Real Time Turisti per case approda a Bergamo

Da ecodibergamo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda stagione di «Turisti per case» è tornata su Real Time, dopo il successo della prima. Il programma si concentra sulla scoperta di abitazioni di diverse località e sulla cultura dell’ospitalità. La trasmissione mostra le visite a case private, con immagini di interni e dettagli degli ambienti. Questa edizione si svolge anche a Bergamo, dove le telecamere hanno registrato alcuni degli immobili visitati.

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LA TRASMISSIONE. Dopo il successo della prima stagione, è tornata su Real Time la seconda edizione di «Turisti per case», il programma che unisce la passione per le abitazioni all’arte dell’accoglienza. A guidare i 5 episodi di questa avventura sono i tre «professionisti del comfort» di Real Time: gli agenti di «Casa a prima vista» Ida Di Filippo e Gianluca Torre, insieme a Tommaso Zorzi, volto di «Cortesie per gli ospiti». Il loro obiettivo è andare alla scoperta delle case vacanza più affascinanti e particolari d’Italia, tra diversi stili di ospitalità. Nella seconda puntata, in onda mercoledì 13 maggio alle 21,30, i tre visiteranno due soggiornicasa vacanza della provincia di Bergamo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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