Cascina l' Asl risponde a Petrucci FdI | Casa di comunità realizzata con standard elevati

Da pisatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda sanitaria di Toscana nord ovest ha risposto a una richiesta di chiarimenti riguardante la nuova Casa della Comunità di via De André a Cascina. L’ente ha affermato che si tratta di un presidio importante nel processo di potenziamento dei servizi di assistenza territoriale e di prossimità. La struttura è stata realizzata secondo standard elevati, secondo quanto specificato dall’azienda.

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In merito alla nuova Casa della Comunità di via De André a Cascina, l’Azienda Asl Toscana nord ovest ribadisce che si tratta di un presidio fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale e di prossimità.L’investimento è di circa 2 milioni di euro (anche fondi PNRR). La.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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