Casa di comunità di Ponsacco Petrucci FdI | Tanti ritardi c' è poco da festeggiare

Il vicepresidente del Consiglio regionale toscano e consigliere di Fratelli d’Italia ha criticato l’inaugurazione della casa di comunità di Ponsacco, sottolineando che ci sono stati numerosi ritardi. In una nota diffusa oggi, Petrucci ha commentato che non ci sono motivi per festeggiare, evidenziando come i tempi di realizzazione siano stati più lunghi del previsto.

Il consigliere regionale FdI polemizza con il mancato invito al taglio del nastro e ricorda gli anni di attesa dei cittadini per la struttura, annunciata oltre 10 anni fa Il vicepresidente del Consiglio regionale toscano e consigliere regionale FdI Diego Petrucci, in una nota di oggi 10 marzo, polemizza sull'inaugurazione della casa di comunità di Ponsacco. "Quello a cui abbiamo assistito oggi a Ponsacco non è un traguardo, ma una passerella elettorale segnata dal mancato rispetto istituzionale e una presa in giro per tutti i cittadini!". "E' inaudito e vergognoso - scrive - che quale unico consigliere regionale di opposizione eletto in provincia di Pisa e anche vicepresidente del Consiglio regionale toscano, si siano casualmente dimenticati di invitare proprio il sottoscritto.