Casali arrivano 950mila euro per la messa in sicurezza | finanziato il progetto del Comune di Sezze

Il Comune di Sezze ha ottenuto un finanziamento di 950.000 euro destinato alla messa in sicurezza di alcune zone del territorio comunale. Il progetto prevede interventi specifici per ridurre il rischio idrogeologico in aree considerate particolarmente vulnerabili. La somma arriverà attraverso un fondo dedicato a sostenere lavori di prevenzione e sicurezza nel rispetto delle normative vigenti. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui