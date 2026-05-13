Casali arrivano 950mila euro per la messa in sicurezza | finanziato il progetto del Comune di Sezze
Il Comune di Sezze ha ottenuto un finanziamento di 950.000 euro destinato alla messa in sicurezza di alcune zone del territorio comunale. Il progetto prevede interventi specifici per ridurre il rischio idrogeologico in aree considerate particolarmente vulnerabili. La somma arriverà attraverso un fondo dedicato a sostenere lavori di prevenzione e sicurezza nel rispetto delle normative vigenti. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo intervento per ridurre il rischio idrogeologico in una delle aree più delicate del territorio comunale. Con il Decreto Interministeriale del 7 maggio 2026, emanato dal Ministero dell’Interno insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato approvato e finanziato il progetto del Comune di Sezze per la messa in sicurezza della Località Casali. Il finanziamento ottenuto. Il progetto, denominato “Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – Località Casali”, ha ricevuto un finanziamento complessivo di 950.000 euro. Le risorse rientrano negli investimenti previsti dalla Legge di Bilancio per opere pubbliche destinate alla sicurezza degli edifici e del territorio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Notizie correlate
Messa in sicurezza delle frazioni e interventi sulla rete fognaria: pianificati dal Comune lavori per oltre un milione di euroFABRIANO - Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per i territori periferici e per la riqualificazione delle strade di accesso alle...
Copparo, più sicurezza anche nelle frazioni: finanziato il progetto per 18 nuove telecamere pubblicheUn nuovo passo avanti è stato compiuto nell’iter che porterà ad un aumento degli “occhi elettronici” presenti sul territorio comunale di Copparo Un...