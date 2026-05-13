Casa sicurezza e meno code | quale futuro preferisci per Lecco? Mettiamo i 5 programmi a confronto

Da leccotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A dieci giorni dal voto, la campagna elettorale si concentra sui temi principali che riguardano i cittadini di Lecco, come la sicurezza, le questioni abitative e i lavori di manutenzione dei ponti. I candidati hanno presentato diversi programmi, confrontandosi su come migliorare la qualità della vita e risolvere i problemi quotidiani della comunità. I programmi vengono analizzati in modo dettagliato per capire le proposte che intendono mettere in atto.

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Undici giorni al voto, e la campagna elettorale oltre ai binari dei grandi temi – sicurezza, casa, ponti – si è infilata nei dossier che i lecchesi vivono ogni giorno sulla loro pelle. Il primo confronto tra i cinque programmi pubblicato su queste pagine aveva tracciato le linee di frattura.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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