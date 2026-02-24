Giovani e Sicurezza Stradale 2.0 | Quale strada per il futuro

Un incidente stradale ha coinvolto alcuni giovani, provocando diversi feriti e portando alla luce le sfide di sicurezza sulle strade. La causa principale sembra essere la distrazione alla guida e il mancato rispetto delle norme di sicurezza. La scena si è svolta vicino a un istituto scolastico, dove studenti spesso si spostano in modo rapido e poco attento. L’evento ha acceso il dibattito sulle misure di prevenzione e sul comportamento dei conducenti giovani.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 3 marzo 2026, alle ore 9:30, presso l' Istituto di Istruzione Superiore "S. Rampone" di Benevento (via Carlo Stasi n. 1), si terrà l'evento "Giovani e sicurezza stradale 2.0: quale strada per il futuro", una mattinata di confronto e sensibilizzazione dedicata agli studenti sul tema della prevenzione e della responsabilità alla guida. L'iniziativa è organizzata dal Rotary Club Benevento, in collaborazione con il Comune di Benevento, l' Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo Benevento e dalla Polizia Stradale e promossa dall' Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA), dalla Croce Rossa Italiana, dall' Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS, dall' Accademia Italiana del Peperoncino e dal Gruppo Community Rotary G.