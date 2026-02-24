Giovani e Sicurezza Stradale 2.0 | Quale strada per il futuro

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì  3 marzo 2026, alle ore  9:30, presso l’ Istituto di Istruzione Superiore “S. Rampone”  di Benevento (via Carlo Stasi n. 1), si terrà l’evento  “Giovani e sicurezza stradale 2.0: quale strada per il futuro”, una mattinata di confronto e sensibilizzazione dedicata agli studenti sul tema della prevenzione e della responsabilità alla guida. L’iniziativa è organizzata dal  Rotary Club Benevento, in collaborazione con il  Comune di Benevento, l’ Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo Benevento  e   dalla  Polizia Stradale  e promossa dall’ Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA),  dalla  Croce Rossa Italiana,  dall’ Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS,  dall’ Accademia Italiana del Peperoncino  e dal  Gruppo Community Rotary   G. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

