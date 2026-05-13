Casa di riposo per anziani abusiva chiusa a Torre Maura | più di 20 ospiti trasferiti in nuove strutture

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torre Maura è stata chiusa una casa di riposo per anziani, considerata abusiva. La struttura è stata sequestrata e chiusa dalle autorità. Oltre 20 anziani ospiti sono stati trasferiti in altre strutture autorizzate. La decisione arriva dopo un controllo che ha rilevato irregolarità nella gestione e nelle condizioni dell'edificio. I dipendenti della struttura si sono opposti alla chiusura, protestando nelle ore precedenti.

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Dopo la chiusura della casa di riposo "Casa Carlotta", avvenuta fra le proteste dei dipendenti, sono oltre 20 gli ospiti trasferiti in altre strutture.🔗 Leggi su Fanpage.it

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