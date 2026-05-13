Casa di riposo per anziani abusiva chiusa a Torre Maura | più di 20 ospiti trasferiti in nuove strutture
A Torre Maura è stata chiusa una casa di riposo per anziani, considerata abusiva. La struttura è stata sequestrata e chiusa dalle autorità. Oltre 20 anziani ospiti sono stati trasferiti in altre strutture autorizzate. La decisione arriva dopo un controllo che ha rilevato irregolarità nella gestione e nelle condizioni dell'edificio. I dipendenti della struttura si sono opposti alla chiusura, protestando nelle ore precedenti.
Dopo la chiusura della casa di riposo "Casa Carlotta", avvenuta fra le proteste dei dipendenti, sono oltre 20 gli ospiti trasferiti in altre strutture.🔗 Leggi su Fanpage.it
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