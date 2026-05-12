Chiusa una casa di riposo a Torre Maura il personale protesta e ferisce due agenti della polizia locale

Durante la chiusura della casa di riposo 'Casa di Carlotta' a Torre Maura, il personale ha manifestato nel corso di un'operazione non autorizzata. Durante le proteste, due agenti della polizia locale sono stati feriti. La situazione si è sviluppata in modo teso, con le forze dell'ordine che hanno cercato di gestire la protesta. La chiusura dell’istituto non era stata comunicata preventivamente alle autorità.

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