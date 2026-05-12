Chiusa una casa di riposo a Torre Maura il personale protesta e ferisce due agenti della polizia locale
Durante la chiusura della casa di riposo 'Casa di Carlotta' a Torre Maura, il personale ha manifestato nel corso di un'operazione non autorizzata. Durante le proteste, due agenti della polizia locale sono stati feriti. La situazione si è sviluppata in modo teso, con le forze dell'ordine che hanno cercato di gestire la protesta. La chiusura dell’istituto non era stata comunicata preventivamente alle autorità.
Protesta durante la chiusura della casa di riposo 'Casa di Carlotta' a Torre Maura, senza autorizzazioni. Il personale della struttura ha ferito due agenti della polizia locale di Roma Capitale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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