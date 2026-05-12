Chiusa una casa di riposo a Torre Maura il personale protesta e ferisce due agenti della polizia locale

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la chiusura della casa di riposo 'Casa di Carlotta' a Torre Maura, il personale ha manifestato nel corso di un'operazione non autorizzata. Durante le proteste, due agenti della polizia locale sono stati feriti. La situazione si è sviluppata in modo teso, con le forze dell'ordine che hanno cercato di gestire la protesta. La chiusura dell’istituto non era stata comunicata preventivamente alle autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Protesta durante la chiusura della casa di riposo 'Casa di Carlotta' a Torre Maura, senza autorizzazioni. Il personale della struttura ha ferito due agenti della polizia locale di Roma Capitale.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Bocciato il taser per la Polizia Locale, protesta degli agenti: "Decisione basata su stereotipi"La bocciatura da parte del consiglio dell'Unione Terre di Castelli in merito all'adozione del Taser per la Polizia Locale non spegne il dibattito.

Montemurlo, gli agenti della polizia locale salvano due caniNelle scorse ore, gli agenti della polizia locale di Montemurlo sono intervenuti dopo la segnalazione relativa alla presenza di due cani ritrovati a...

Si parla di: Nella periferia di Roma Est si nasconde un’ottima pizzeria napoletana a gestione familiare; Torre Maura, operazione contro degrado e illegalità.

Torre Maura, un cittadino ha ripulito il muro imbrattato dell'ex locale degli anarchiciUn piccolo gesto ma dal grande significato. A Torre Maura, lo scorso luglio, è stata inaugurata la prima Casa di Comunità del quartiere. Il luogo scelto è quanto mai simbolico. Parliamo dell’immobile ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web