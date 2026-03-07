A Monaco si è aperta la 42esima edizione della Primo Cup-UBS Trophy, una regata organizzata dallo Yacht Club di Monaco con il supporto di UBS, del Comune e di North Sails. Oltre 350 velisti provenienti da vari Paesi partecipano alle competizioni nelle acque monegasche, attirando numerosi appassionati e spettatori lungo le sponde. La manifestazione si svolge sotto un cielo sereno, con imbarcazioni pronte a sfidarsi nelle regate.

A Monaco, occhi puntati sulla 42esima edizione della Primo Cup-UBS Trophy. Organizzata in collaborazione con UBS, con il supporto del Comune di Monaco e del fornitore di attrezzature North Sails, la regata riunisce oltre 350 velisti Paese che si sfidano nelle acque monegasche. Dalla categoria J70 alla Smeralda 888, dal Longtze Premier al Cape 31, la vela è la vera protagonista della competizione. “Nel Principato si sono riuniti molti velisti. Abbiamo più di 80 barche, più di 40 J70. Penso che la cosa più importante sia avere parecchie persone che fanno vela, così facendo cresce il livello dei partecipanti tra una competizione e l’altra. Nel... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vela: al via la 42esima edizione della Primo Cup allo Yacht Club de Monaco

Nautica, allo Yacht Club de Monaco la 13esima edizione della Monaco Energy Boat ChallengeAccelerare la transizione energetica nella nautica da diporto: questo è l’obiettivo del Monaco Energy Boat Challenge, un laboratorio di innovazione a...

Leggi anche: Vela: allo Yacht Club de Monaco giovani velisti si sfidano alla Monaco Optimist Team Race

Una selezione di notizie su Vela al via la 42esima edizione della....

Temi più discussi: Nautica, al via la 42esima Primo Cup-UBS Trophy, oltre 350 velisti a Monaco; Vela, America’s Cup: in chiaro sulla Rai tutte le regate in programma a Napoli; Vela d’altura, a Vibo Marina parte il campionato invernale 2026: undici barche al via nel primo weekend di regate davanti al porto; Alla Rai i diritti media italiani della Louis Vuitton 38ª America's Cup di Napoli 2027, e preliminari - Saily.

Nautica, al via la 42esima Primo Cup-UBS Trophy, oltre 350 velisti a Monaco41° Primo Cup – Trophée UBS (Foto Studio Borlenghi) Dal 5 all’8 marzo le ... msn.com

Vela, la Rai trasmetterà le regate della America's CupIn programma le regate preliminari, quelle per la designazione dello sfidante fino al gran finale a Napoli nel luglio 2027 ... rainews.it

Oggi primo giorno di gare! Audi Fis Ski World Cup Val di Fassa 11.30 Discesa Libera - La Volata Ski Area San Pellegrino - Dolomiti Diretta Tv Rai2 dalle 11.10 fino le 13.00 - facebook.com facebook