Dal 14 maggio, al Teatro de’ Servi va in scena uno spettacolo ambientato nel 1968, un periodo di grandi cambiamenti a Roma. La città si muove tra proteste studentesche, tendenze di moda e l’energia del cinema dell’epoca. La narrazione ripercorre quei momenti di fermento, offrendo uno sguardo sulla vita quotidiana di allora. La rappresentazione si svolge in un contesto storico caratterizzato da tensioni e trasformazioni sociali.

Lo spettacolo è ambientato nel '68. Roma vibra a tempo di musica. Pulsano le proteste studentesche, la moda, il cinema. Per i due protagonisti tutto sembra essersi concluso, ma inaspettatamente arriva una svolta devastante come la rivoluzione Carta stracciasarà alTeatro de’ Servidal14al17 maggio. Lo spettacolo diMario Gelardi, da un’idea scenica diAlessandro Gassmann, è diretto daPino Strabioliche sarà in scena conSabina KnaflitzeMauro de Fusco. Lo spettacolo è ambientato nel ’68 a Roma. La città vibra a tempo di musica. Pulsano le proteste studentesche, la moda, il cinema. Protagonisti della pièce sono due fratelli, Teresa ed Agostino. Lavorano, a malincuore, insieme, nel laboratorio di carta artigianale e convivono malvolentieri.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Carta straccia al Teatro de’ Servi dal 14 maggio

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