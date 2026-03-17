Un viaggio tra comicità, mistero e ironia nel quale le bugie e i sentimenti danno vita ad una commedia brillante dal ritmo incalzante Vi amo da moriredebutta in prima assoluta il17 marzoalTeatro de’ Servi. Lo spettacolo, diretto daAndrea Palotto, nasce da un’idea diAlessandro TirocchieMaurizio Paniconi, che saranno in scena conValeria MonettieSimone Giacintifino al29 marzo. Lucrezia, Giulio, Dario e Paolo sono i quattro protagonisti della brillante commedia la cui storia prende vita e si sviluppa tra intrighi amorosi e misteri da rivelare. Una costante comunicazione con l’aldilà conferisce una nota surreale che rende il ritmo incalzante mantenendo la tensione comica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vi amo da morire al Teatro de’ Servi dal 17 marzo

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