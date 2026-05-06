Cosa: Lo spettacolo teatrale Carta Straccia, una commedia che esplora l’impatto della rivoluzione del 1968 sulla vita abitudinaria di due tranquilli artigiani romani. Dove e Quando: Al Teatro de’ Servi di Roma, dal 14 al 17 maggio. Perché: Per rivivere l’energia di un’epoca di profondi cambiamenti sociali e culturali, attraverso una narrazione intima, brillante e impreziosita dall’idea scenica di Alessandro Gassmann. La primavera teatrale romana si arricchisce di un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano le storie capaci di intrecciare le piccole e fragili vicende umane con i grandi stravolgimenti storici. Dal 14 al 17 maggio, il palcoscenico del Teatro de’ Servi ospiterà Carta Straccia.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Carta Straccia: Il 1968 irrompe al Teatro de’ Servi

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