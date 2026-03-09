mike flanagan stringe un nuovo accordo con amazon per lo sviluppo di serie tv

Un regista ha firmato un nuovo accordo con Amazon per lo sviluppo di serie TV. Dopo aver terminato la produzione di uno show tratto da Carrie - Lo sguardo di Satana, è ora impegnato in vari progetti. La collaborazione con la piattaforma di streaming riguarda diversi lavori di narrativa seriale. La notizia riguarda principalmente il suo coinvolgimento in nuove produzioni televisive.

Il filmmaker, che ha da poco concluso la produzione dello show tratto da Carrie - Lo sguardo di Satana, sarà impegnato in nuovi progetti. Mike Flanagan e Amazon MGM Studios hanno stretto un nuovo accordo della durata di più anni e che prevede lo sviluppo in esclusiva di serie tv. Il regista, tramite la sua Red Room Pictures, sarà inoltre impegnato come produttore dei progetti che otterranno il via libera da parte dello studio. I recenti progetti sviluppati dal filmmaker Nelle ultime settimane Mike Flanagan ha concluso la produzione della serie tratta da Carrie - Lo sguardo di Satana, il popolare romanzo di Stephen King che è già stato adattato più volte per il grande schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

