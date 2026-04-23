Elden Ring leak dal set | primo sguardo a due personaggi fondamentali e uno ancora misterioso

Dal set inglese dell’adattamento di Elden Ring, diretto da Alex Garland, arrivano nuove immagini che mostrano due personaggi principali: la Regina Marika e Mangiasterco. Questi scatti rivelano dettagli sui costumi e le ambientazioni, mentre un terzo personaggio rimane ancora avvolto nel mistero. Le fotografie sono state condivise online e offrono un primo sguardo sui volti e le posture degli attori coinvolti nel progetto.

Nuovi segreti dal set inglese del colossale adattamento diretto da Alex Garland ci offrono un primo sguardo a personaggi chiave come la Regina Marika e Mangiasterco. Le riprese di Elden Ring sono in corso nel Regno Unito e non è una sorpresa scoprire che fan e curiosi hanno preso d'assalto il set rubando immagini e diffondendole sui social media. Immagini che anticipano l'aspetto di alcuni personaggi chiave del dark fantasy di Alex Garland che porta sul grande schermo il popolare videogame FromSoftware. Possiamo così dare un primo sguardo alla Regina Marika e Mangiasterco, popolari caratteri del game, svelati in gustosi leak che forniscono nuove anticipazioni su cosa ci aspetterà al cinema nel 2028, quando il film prodotto da A24 sarà finalmente pronto per l'uscita nelle sale.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Elden Ring, leak dal set: primo sguardo a due personaggi fondamentali (e uno ancora misterioso) Notizie correlate Elden Ring: i leak dal set hanno confermato un cambiamento cruciale nella timeline?Quali informazioni possiamo trarre dai leak trapelati dal set dell'adattamento del popolare videogame diretto da Alex Garland per A24? Facciamo il... Dal Trono di Spade al grande schermo: Elden Ring diventa un kolossal(Adnkronos) – Il sodalizio tra l'estetica ricercata di A24 e la mitologia oscura di FromSoftware segna ufficialmente l'inizio di una delle operazioni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elden Ring, il film ha già battuto un record assoluto per il suo budget; Elden Ring, foto dal set anticipano eventi mai raccontati; Elden Ring, il film si mostra in alcune foto dal set; Elden Ring Film: Data di uscita, cast e IMAX. Elden Ring, leak dal set: primo sguardo a due personaggi fondamentali (e uno ancora misterioso)Nuovi segreti dal set inglese del colossale adattamento diretto da Alex Garland ci offrono un primo sguardo a personaggi chiave come la Regina Marika e Mangiasterco. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — ... movieplayer.it Elden Ring: le prime foto dal set svelano Marika, il Dung Eater e nuovi dettagli sull’adattamento A24L’attesissimo film tratto da Elden Ring inizia a prendere forma. Le prime foto dal set dell’adattamento stanno emergendo online. cinefilos.it «Il film dovrà incassare circa 250 milioni di dollari per raggiungere la soglia di redditività. » La trasposizione cinematografica di Elden Ring è finalmente in fase di realizzazione. Le riprese sono appena partite nel Regno Unito e il cast è stato annunciato al com - facebook.com facebook Il film di Elden Ring é ufficialmente in produzione ed arriverà nelle sale il 03 marzo 2028! Rivelato anche il cast: che ne pensate x.com