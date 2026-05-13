Carrick verso la conferma | il Manchester United apre i colloqui per il rinnovo del progetto tecnico

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester United ha iniziato i colloqui per il rinnovo del contratto di Michael Carrick, con l’obiettivo di confermarlo nel suo ruolo tecnico. La società ha deciso di proseguire con questa direzione e sta valutando le condizioni contrattuali per il prolungamento. Non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali, ma l’intenzione di mantenere il tecnico è stata comunicata ufficialmente.

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