La partita tra Juve Stabia e Carrarese si terrà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La squadra ospite, guidata dall’allenatore Calabro, intende schierare una formazione che punta molto sull’intensità. La sfida si svolgerà in un campo di grande importanza per entrambe le squadre.

La sfida tra Juve Stabia e Carrarese si disputerà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Mister Antonio Calabro, allenatore della squadra di Carrara, ha ribadito ai suoi giocatori la necessità di lavorare con massima intensità per recuperare serenità dopo un periodo di risultati inferiori alle prestazioni mostrate. Il tecnico sottolinea come il gruppo abbia dimostrato in diverse occasioni di potersi misurare alla pari con qualsiasi avversario, nonostante una serie di gare recenti non abbia portato i punti sperati. La squadra affronta ora tre partite ravvicinate prima dell’ultima sosta stagionale, due delle quali sono scontri diretti dove ogni punto varrà doppio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrarese: Calabro punta su intensità per la sfida a Stabia

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