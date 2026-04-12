La Carrarese affronta la Reggiana con l’obiettivo di ottenere la quarta vittoria consecutiva in serie B, cercando di migliorare il record di successi in questa stagione. La squadra si presenta con alcune assenze importanti, mentre il tecnico si trova a dover gestire diverse assenze tra i giocatori disponibili. La partita si gioca questa sera a Reggio Emilia, con la Carrarese che punta a mantenere l’ottimo momento di forma.

La Carrarese prova a cavalcare l’onda e sulle ali dell’entusiasmo per le ultime tre affermazioni cercherà questa sera a Reggio Emilia di inanellare la quarta migliorando così il suo record di successi consecutivi in serie B. Una vittoria, tra l’altro, le permetterebbe di infrangere un altro “tabù“ battendo una delle poche formazioni che in questi due anni di serie cadetta non è ancora riuscita a superare. Finora, infatti, con la Reggiana sono arrivati tre pareggi. Se il morale è alle stelle ed anche la tifoseria, con circa un migliaio di carrarini al seguito, è carica a mille a creare qualche apprensione al tecnico Antonio Calabro ci pensa l’infermeria azzurra che si è riempita in modo preoccupante in questi ultimi giorni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese cambia pelle contro la Reggiana. Calabro alle prese con numerose assenze

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