Heidi Klum si trasforma in una statua vivente al Met Gala | sembra fatta di marmo
Con un effetto iper realistico, Heidi Klum si è trasformata in una statua di marmo per il Met Gala: il look è la sua interpretazione del tema "Fashion is Art".🔗 Leggi su Fanpage.it
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