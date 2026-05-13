Carpinone Poste in cantiere | nuovi servizi e sportello a Indiprete
A Carpinone, gli uffici postali sono attualmente in fase di lavori. Durante questo periodo, sarà possibile ritirare i pacchi presso uno sportello temporaneo aperto a Indiprete. Inoltre, nei prossimi giorni sarà possibile richiedere direttamente all’interno del cantiere alcuni nuovi servizi amministrativi. Le modifiche sono previste fino al completamento dei lavori, senza indicazioni precise sulla durata.
? Domande chiave Dove potrete ritirare i pacchi durante il mese di lavori?. Quali nuovi servizi amministrativi potrete richiedere direttamente a Carpinone?. Come funzionerà lo sportello dedicato per i residenti di Carpinone?. Quali esercizi convenzionati sostituiranno l'ufficio postale per i pagamenti rapidi?.? In Breve Lavori di ristrutturazione dureranno circa un mese presso la sede di viale Stazione.. Sportello dedicato a Indiprete attivo lunedì-venerdì 8.20-13.35 e sabato 8.20-13.45.. Nuovi servizi includeranno pratiche passaporto elettronico e certificati anagrafici per comuni sotto 15mila abitanti.. Punti Poste e PuntoLis locali gestiranno pagamenti e pacchi durante il cantiere.🔗 Leggi su Ameve.eu
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