Carpinone Poste in cantiere | nuovi servizi e sportello a Indiprete

A Carpinone, gli uffici postali sono attualmente in fase di lavori. Durante questo periodo, sarà possibile ritirare i pacchi presso uno sportello temporaneo aperto a Indiprete. Inoltre, nei prossimi giorni sarà possibile richiedere direttamente all’interno del cantiere alcuni nuovi servizi amministrativi. Le modifiche sono previste fino al completamento dei lavori, senza indicazioni precise sulla durata.

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? Domande chiave Dove potrete ritirare i pacchi durante il mese di lavori?. Quali nuovi servizi amministrativi potrete richiedere direttamente a Carpinone?. Come funzionerà lo sportello dedicato per i residenti di Carpinone?. Quali esercizi convenzionati sostituiranno l'ufficio postale per i pagamenti rapidi?.? In Breve Lavori di ristrutturazione dureranno circa un mese presso la sede di viale Stazione.. Sportello dedicato a Indiprete attivo lunedì-venerdì 8.20-13.35 e sabato 8.20-13.45.. Nuovi servizi includeranno pratiche passaporto elettronico e certificati anagrafici per comuni sotto 15mila abitanti.. Punti Poste e PuntoLis locali gestiranno pagamenti e pacchi durante il cantiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carpinone, Poste in cantiere: nuovi servizi e sportello a Indiprete ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Case e sportello informativo. L’integrazione trova nuovi serviziIl welfare locale a Tavernelle di Panicale riparte da una doppia risposta alle esigenze della comunità: il sostegno all’integrazione e il diritto... Servizi più accessibili a Predappio: nuovi orari per lo Sportello unicoA partire dal primo aprile cambiano gli orari di apertura al pubblico dello Sportello unico di Predappio, situato in via Trieste 4.