A partire dal primo aprile, lo Sportello unico di Predappio in via Trieste 4 modificherà gli orari di apertura al pubblico. La modifica riguarda i giorni e le fasce orarie disponibili per i cittadini che devono accedere ai servizi. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale e riguarda esclusivamente la sede di Predappio.

A partire dal primo aprile cambiano gli orari di apertura al pubblico dello Sportello unico di Predappio, situato in via Trieste 4. Il servizio sarà accessibile ai cittadini in quattro giornate settimanali, tutte nella fascia mattutina. Nel dettaglio, lo sportello resterà aperto il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 12.15. L’Ausl ricorda inoltre che alcune pratiche possono essere svolte anche a distanza. Per quanto riguarda la scelta o revoca del medico, le esenzioni e i duplicati della tessera sanitaria, è possibile inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo dedicato [email protected], evitando così la necessità di recarsi fisicamente allo sportello. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Servizi più accessibili a Predappio: nuovi orari per lo Sportello unico

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